Выпускник Детского фонда "Андрюша" Павел Чернышев из Троицка официально принят в штат Театра Олега Табакова в Москве. Незадолго до закрытия сезона новый художественный руководитель знаменитой "Табакерки" Владимир Машков представил труппе трёх "новобранцев" - выпускников театральной школы Олега Табакова. Ребята прошли серьезный отбор из 3-х этапов, в котором участвовало 50 "курсантов".

"Последний отборочный показ состоялся в три часа дня. После этого до глубокой ночи я был в неведении. Конечно, все были "на нервах", - рассказал Павел, - И вот, уже после 12-ти часов ночи, раздался звонок - я принят в труппу театра, и Владимир Львович приглашает меня для разговора! От волнения и радости я расплакался. Не хотел будить родителей, ведь Челябинске была уже глубокая ночь, но не выдержал и уже через 15 минут позвонил, а потом еще - дедушке и бабушке... Все безумно радовались!" При личной беседе Владимир Машков дал наставления молодому артисту, предупредил о трудностях работы, а также попросил "не подвести" и оправдать его доверие. Павел и два его товарища (парень и девушка, также уроженцы небольших городов России) стали первыми, кого взял в труппу новый художественный руководитель московского театра.

В 2010 году, на самой первой Премии "Андрюша" для юных талантов в области искусства, 11-летний Паша стал лауреатом в номинации "Актерское мастерство. Театр". Свой приз он получил из рук члена жюри и гостя Премии заслуженного деятеля искусств РФ режиссера Владимира Грамматикова. "Таланты не где-то там, в "Ла Скала", они здесь, рядом с нами", - сказал тогда Владимир Александрович и не ошибся. После этого талантливый парень несколько лет подряд проходил обучение от фонда "Андрюша" во время специализированной смены для юных актеров, режиссеров и журналистов в "Орленке". Там он и познакомился с "табаковцами" - ребятами-студентами и преподавателями Театральной школы Олега Табакова в Москве.

Пройдя большой всероссийский конкурсный отбор, Павел, как и еще трое "андрюшат", стал студентом этой уникальной школы. "Учиться было очень сложно - занятия длились с самого утра до позднего вечера, а потом еще - репетиции... Самым сложным для меня было не потерять себя, не забыть, почему я здесь, что для меня на самом деле важно и интересно. Ведь нагрузки были очень большие. После первого курса от нашего коллектива осталась примерно половина - ребята просто не выдерживали". Уже во время учебы он принимал участие в спектаклях не только своего курса, но и постановках старших студентов. На последнем, 4-м, курсе Павел Чернышев вошел в актерский состав одного из спектаклей "Табакерки" - "Ночи Кабирии". Кстати, молодой студент успел сняться с известными артистами в сериале Первого канала "Галка и гамаен", который сейчас готовится к показу.

В дальнейших планах Павла, конечно, продолжить обучение и получить высшее образование, но - чуть позже. А сейчас впереди - новый захватывающий этап в жизни. Начало театрального сезона легендарного театра, полноправным членом которой стал наш земляк, назначено на 20 августа.