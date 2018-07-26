На сайте газеты "Южноуральская панорама" было размещено интервью с КМН, врачом психиатром-наркологом Николаем Каклюгиным. В нем он дал рекомендации, как оградить подрастающее поколение от вереницы различных псевдорелигиозных и псевдонаучных движений, в том числе и в интернете. представитель челябинского движения по саентологии, которое запрещено во многих странах мира, потребовала Роскомнадзор закрыть газету.

В качестве повода она привела статью Марата Гайнуллина «Кто встает в 4.20? Почему для детей более опасным становится интернет, а не улица?» и обвинила журналиста в ущемлении прав верующих. На это главный редактор газеты Андрей Трушников заявил, что на его взгляд, издание не ущемляет чувства верующих, а скорее разъясняет читателям, что может скрываться за различными красивыми вывесками и «светлыми» идеями.

- В своих материалах мы опираемся на факты и судебные решения, - подчеркнул он. - К примеру, в 2016 году за хранение книги Рона Хаббарда «Что такое саентология?», была наказана по решению суда одна уважаемая челябинская дама, возглавлявшая детский языковой центр. Наказана по статье «Хранение в целях массового распространения экстремистского материала, включенного в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».

Он напомнил, что книгу признали экстремистской в 2013 году.

- А в прошлом году челябинское УФАС возбудило дело за рекламу другой книги Хаббарда «Дианетика», изучив которую, еще в 1996 году российский минздрав запретил в практике здравоохранения, - добавил главред издания. - Так что, церкви саентологии в Челябинске, которые нам сейчас грозят юридическими карами за высказанную позицию, стоит позаботиться в первую очередь о своем законопослушании. В заключении господам хаббардистам и представителям иных подобных учений я торжественно обещаю и далее раскрывать все схемы, используемые для одурманивания голов наших сограждан, а также давать максимально научную оценку этих действий.