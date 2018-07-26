Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Страхование жилья будет полностью добровольным. В России отменят компенсации за уничтоженное стихийными бедствиями жилье

У государства остается ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам. В соответствии с принятым законом, граждане, не застраховавшие жилье, смогут получать взамен утраченного жилье от государства в собственность, передает ТАСС.





Уточняется, что региональные власти будут иметь право разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, который был причинен расположенным на их территориях жилым помещениям граждан.

Законом предусматривается возможность включать плату за страховку в квитанцию оплаты жилищно-коммунальных услуг.



