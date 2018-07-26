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Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС
26 июля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Страхование жилья будет полностью добровольным.
У государства остается ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам. В соответствии с принятым законом, граждане, не застраховавшие жилье, смогут получать взамен утраченного жилье от государства в собственность, передает ТАСС.
Уточняется, что региональные власти будут иметь право разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, который был причинен расположенным на их территориях жилым помещениям граждан.
Законом предусматривается возможность включать плату за страховку в квитанцию оплаты жилищно-коммунальных услуг.
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