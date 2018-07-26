Россияне уже нашли способ, как уклониться от нового сбора за ЖКХ

Требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов Минстроя вынудят россиян создавать отряды самообороны. Проблема состоит в непрозрачности инициативы, считают эксперты. Цены на услуги ЖКХ повысятся из-за антитеррористической кампании

Глава Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер отмечает, что в России есть МВД, Росгвардия, ФСБ. Народ неизбежно задаст вопрос, а для чего, собственно, они нужны?

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что россияне будут всякими путями уклоняться от уплаты нового сбора, пишет Ura.ru. Он высказал предположение, что появится огромное количество контор, которые «будут прокручивать деньги граждан».

Политолог Сергей Журавский высказал мнение, что тем самым государство хочет собрать в бюджет дополнительные средства, хотя, скорее всего, они исчезнут в чьих-то карманах.