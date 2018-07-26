Анатолий Сердюков прокомментировал сведения СМИ о свадьбе с Васильевой

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков впервые прокомментировал сообщения о свадьбе с экс-начальницей департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгенией Васильевой. "Бонни и Клайд по-русски", россиян взбесила свадьба Сердюкова и Васильевой

Анатолий Сердюков отметил в разговоре с РБК, что это его личная жизнь и комментарии излишни. "Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает".

Журналисты сделали попытки поразузнать по знакомым пары, так была свадьба или нет. Бывший адвокат экс-министра Константин Ривкин вопросу удивился и отметил, что он на свадьбу приглашения не получал, пишет kp.ru.

Знакомый Васильевой, арт-критик и художник Игорь Дудинский отметил, что Сердюков и Евгения давно живут в одной квартире, но жениться не планировали. Васильева сейчас очень занята искусством, по его словам. У нее скоро выставка картин во Франции.

А генерал-полковник Николай Антошкин подтвердил журналистам, что Сердюков женился, добавив, что в чужие дела не лезет.