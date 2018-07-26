Сливочное масло в магазинах прошло проверку
26 июля 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Роскачество провело исследование ряда марок сливочного масла, которое продается в магазинах страны. Россияне могут быть спокойны - все испытанные марки масла полностью безопасны.
Продукция была исследована по 68 параметрам качества и безопасности, в том числе сливочное масло проверяли на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, пестицидов, антибиотиков и других всяких гадостей. Проверку прошли более 70 марок масла жирностью 82,5%. Фальсификаты через добавление растительных жиров не найдены нив одной, пишет kp.ru. По результатам исследования все испытанные марки сливочного масла были признаны ведомством совершенно безопасными.
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