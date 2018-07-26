Сливочное масло в магазинах прошло проверку

Роскачество провело исследование ряда марок сливочного масла, которое продается в магазинах страны. Россияне могут быть спокойны - все испытанные марки масла полностью безопасны. Специалисты развенчали мифы о рыбных консервах

Продукция была исследована по 68 параметрам качества и безопасности, в том числе сливочное масло проверяли на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, пестицидов, антибиотиков и других всяких гадостей. Проверку прошли более 70 марок масла жирностью 82,5%. Фальсификаты через добавление растительных жиров не найдены нив одной, пишет kp.ru. По результатам исследования все испытанные марки сливочного масла были признаны ведомством совершенно безопасными.