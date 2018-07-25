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Благоустройство визитных карточек
25 июля 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Центральная набережная Волгограда дождалась капитального ремонта. До конца года строителям предстоит обновить территорию в границах от улицы Краснознаменской до музыкального театра.
Построенная 65 лет назад центральная лестница с пропилеями, фотографии которой входили в наборы сувенирных открыток Волгограда, за все годы ни разу не ремонтировалась. Ещё до футбольного чемпионата на верхней части пропилеев специалисты заменили штукатурку, восстановили декоративные элементы, в том числе установили гипсовые ордена и венки, а также подготовили к окраске колонны. В дальнейшем подрядчику предстоит восстановить цоколь пропилеев и приступить к капитальному ремонту центральной лестницы. Сейчас на верхней террасе идет демонтаж бордюров, фрезерование старого слоя асфальта, готовятся площадки под благоустройство.
Ориентировочно до 10 декабря ремонтные работы должны пройти на территории от улицы Краснознаменской до театра музкомедии. Здесь заменят тротуарное покрытие на площади более 41 тысячи квадратных метров, установят наружное декоративное освещение и малые архитектурные формы. Проектом предусмотрена замена сцены и устройство двух амфитеатров рядом с пропилеями. В дополнении к действующему, не менее знаменитому, чем пропилеи, фонтану Дружбы народов, на реконструируемой территории обещают возвести новый фонтан. А весной планируют начать масштабное озеленение сквера: должны обновить 5,6 гектаров газонов, высадить декоративные деревья и кустарники.
Губернатор Андрей Бочаров, инспектируя работы на набережной, сообщил: «Мы реализуем этот проект с помощью и поддержкой города-героя Москвы, благодарим всех москвичей и мэра города Сергея Собянина за такое отношение к нашему городу».
Глава администрации Волгоградской области так же пообещал, что благоустройство города набережной не ограничится. Дальше власти намерены взяться за Аллею Героев и площадь Павших борцов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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