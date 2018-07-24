Эксперт оценил выгоды от строительства моста на Сахалин

Эксперт группы компаний «Финам» Сергей Калачев проанализировал потенциальные экономические выгоды от возведения моста на Сахалин и оценил проект как важную для государства задачу. Путин поручил кабмину проработать вопрос возведения моста на Сахалин

«Такие крупные инфраструктурные проекты нельзя рассматривать с точки зрения самоокупаемости. Подобная глобальная инфраструктура – это стержень развития экономики. Здесь следует учитывать косвенные эффекты. Это, в частности, возможность развития Сахалинского региона и прилегающей стороны. Сейчас сообщение с материком осуществляется посредством паромной переправы. Это сильно ограничивает товаропотоки», - пояснил эксперт.

«Если государству этот регион важен и нужен – необходимо вкладываться в инфраструктуру для обеспечения его жизнедеятельности и развития», - приводит мнение эксперта RT.