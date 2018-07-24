Эксперт оценил выгоды от строительства моста на Сахалин
24 июля 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт группы компаний «Финам» Сергей Калачев проанализировал потенциальные экономические выгоды от возведения моста на Сахалин и оценил проект как важную для государства задачу.
«Такие крупные инфраструктурные проекты нельзя рассматривать с точки зрения самоокупаемости. Подобная глобальная инфраструктура – это стержень развития экономики. Здесь следует учитывать косвенные эффекты. Это, в частности, возможность развития Сахалинского региона и прилегающей стороны. Сейчас сообщение с материком осуществляется посредством паромной переправы. Это сильно ограничивает товаропотоки», - пояснил эксперт.
«Если государству этот регион важен и нужен – необходимо вкладываться в инфраструктуру для обеспечения его жизнедеятельности и развития», - приводит мнение эксперта RT.
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