Путин поручил кабмину проработать вопрос возведения моста на Сахалин

Во вторник, 24 июля, российский лидер Владимир Путин дал важное поручение правительству. Глава России хочет, чтобы вопрос о строительстве моста на территорию Сахалина был тщательно проработан.

губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко в вышеуказанном вопросе, однако для этого необходимо "посмотреть экономику", передает сегодня Президент РФ отметил, что он уже поручил правительству страны вплотную заняться данной темой. Владимир Путин добавил, что ему хотелось бы оказать помощьв вышеуказанном вопросе, однако для этого необходимо "посмотреть экономику", передает сегодня ТАСС