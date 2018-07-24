Тюменские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка
24 июля 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Тюмени врачи провели сложнейшую операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка. Согласно последней информации, вмешательство было осуществлено еще весной текущего года.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, бригада медиков из Тюмени и Екатеринбурга смогла провести вторую в мире внутриутробную операцию на головном мозге малыша.
На 22-й неделе беременности будущая мать узнала, что у ее сына серьезные проблемы со здоровьем. Впоследствии 21-летней женщине предложили хирургическое вмешательство, однако никто не давал гарантий его успешного исхода. Однако через месяц после операции на свет появился малыш, который получил имя Ярослав, передает РИА "Новости".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес