Тюменские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка

В Тюмени врачи провели сложнейшую операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка. Согласно последней информации, вмешательство было осуществлено еще весной текущего года.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, бригада медиков из Тюмени и Екатеринбурга смогла провести вторую в мире внутриутробную операцию на головном мозге малыша.

На 22-й неделе беременности будущая мать узнала, что у ее сына серьезные проблемы со здоровьем. Впоследствии 21-летней женщине предложили хирургическое вмешательство, однако никто не давал гарантий его успешного исхода. Однако через месяц после операции на свет появился малыш, который получил имя Ярослав, передает РИА "Новости".