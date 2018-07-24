Учёные нашли пользу в плохом настроении
24 июля 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские учёные из университета Ватерлоо рассказали о пользе плохого настроения. По их мнению, хорошее настроение мешает сконцентрироваться, а плохое, наоборот, помогает лучше расставлять приоритеты.
Как отмечают учёные, это относится только к экстравертам, интровертам в плохом настроении работать становится намного сложнее.
Профессор психологии Тара МакОлей, один из авторов исследования, рассказала, что специалисты отслеживали работоспособность свыше 90 людей. Ученые разделили их на две группы: экстраверты и интроверты. Каждому участнику предложили выполнить девять заданий. При этом ученые оказывали влияние на настроение добровольцев.
Согласно результатам исследований, лучшие результаты показали экстраверты, которые находились в плохом настроении. Помимо этого Тара МакОлей отметила, что плохое настроение не является позитивным фактором, поэтому исследование требует продолжения, пишут «Известия».
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