Учёные нашли пользу в плохом настроении

Канадские учёные из университета Ватерлоо рассказали о пользе плохого настроения. По их мнению, хорошее настроение мешает сконцентрироваться, а плохое, наоборот, помогает лучше расставлять приоритеты.

Как отмечают учёные, это относится только к экстравертам, интровертам в плохом настроении работать становится намного сложнее.

Профессор психологии Тара МакОлей, один из авторов исследования, рассказала, что специалисты отслеживали работоспособность свыше 90 людей. Ученые разделили их на две группы: экстраверты и интроверты. Каждому участнику предложили выполнить девять заданий. При этом ученые оказывали влияние на настроение добровольцев.

Согласно результатам исследований, лучшие результаты показали экстраверты, которые находились в плохом настроении. Помимо этого Тара МакОлей отметила, что плохое настроение не является позитивным фактором, поэтому исследование требует продолжения, пишут «Известия».