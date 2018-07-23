Известно имя нового вице-спикера Крыма

Новым вице-спикером Крыма, курирующим межнациональный блок, будет Эдип Гафаров. Об этом передаёт пресс-служба Государственного Совета республики.

«Президиум Государственного Совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова для избрания на должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым», - говорится в сообщении.

Известно, что вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его занимаемой должности по собственному желанию.

Ремзи Ильясов занимал пост вице-спикера с сентября 2014 года.