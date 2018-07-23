Российские ученые разработали лекарство против гепатита В

Российским ученым удалось разработать лекарство против смертельного заболевания - гепатита В. Ожидается, что препарат будет разрушать вирус внутри клеток печени и сможет полностью вылечить хроническую форму болезни.

Испытания препарата на животных начнутся с 2019 года, пишет Ридус. Препарат не имеет аналогов на рынке, его свойства уничтожают ДНК вируса напрямую и активируют естественные противовирусные механизмы организма. Уничтожение генома вируса позволит полностью вылечить пациента.

Как отмечает издание, в России с хроническим гепатитом В проживает порядка 3 миллионов человек, в мире - более 250 миллионов. Ежегодно от последствий вируса погибает более 1 миллиона человек.

На данный момент самой действенной является вакцинопрофилактика против гепатита В, способствующая минимизации распространения вируса.