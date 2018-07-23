Наталья Поклонская заявила о начале масштабной кампании по выявлению коррупции

Николай СВАНИДЗЕ не исключает, что, заявляя о борьбе с коррупцией среди депутатов Государственной думы Наталья ПОКЛОНСКАЯ возможно делает это искренне и от чистого сердца, пишут "Аргументы недели-Крым".

Напомним, что сегодня заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья ПОКЛОНСКАЯ заявила о начале широкомасштабной кампании по выявлению коррупционеров. Комиссия, по заверениям ПОКЛОНСКОЙ, «впервые за долгое время активна и принципиальна».

Отметим, что в Госдуме с тем же полномочиями ПОКЛОНСКАЯ с 2016 года.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай СВАНИДЗЕ не исключил, что ПОКЛОНСКАЯ намерена победить коррупцию совершенно искренне.

«Она человек искренний. Этого у нее не отнять», – поделился он своими умозаключениями с «Аргументами недели – Крым». Но побороть этого монстра, по его мнению, ей не по силам. «Может она всерьез решила побороть у нас коррупцию? Это смешно!», – уверен он.

Во-вторых, СВАНИДЗЕ связывает ее инициативу с информацией, что за проявленную дерзость (ПОКЛОНСКАЯ проголосовала против пенсионной реформы. Одна из всех единороссов) ее намерены сместить со всех постов в Государственной думе. «Она решила опередить события и заявить, что будет бесстрашно и нелицеприятно бороться с коррупцией. И что, если ее теперь будут снимать она это сможет так выставить, что вот она собралась бороться с коррупцией и поэтому ее решили выставить», – сказал СВАНИДЗЕ.

«Это ее атака против атаки на себя», – уверен он.