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Наталья Поклонская заявила о начале масштабной кампании по выявлению коррупции
23 июля 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Николай СВАНИДЗЕ не исключает, что, заявляя о борьбе с коррупцией среди депутатов Государственной думы Наталья ПОКЛОНСКАЯ возможно делает это искренне и от чистого сердца, пишут "Аргументы недели-Крым".
Напомним, что сегодня заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья ПОКЛОНСКАЯ заявила о начале широкомасштабной кампании по выявлению коррупционеров. Комиссия, по заверениям ПОКЛОНСКОЙ, «впервые за долгое время активна и принципиальна».
Отметим, что в Госдуме с тем же полномочиями ПОКЛОНСКАЯ с 2016 года.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай СВАНИДЗЕ не исключил, что ПОКЛОНСКАЯ намерена победить коррупцию совершенно искренне.
«Она человек искренний. Этого у нее не отнять», – поделился он своими умозаключениями с «Аргументами недели – Крым». Но побороть этого монстра, по его мнению, ей не по силам. «Может она всерьез решила побороть у нас коррупцию? Это смешно!», – уверен он.
Во-вторых, СВАНИДЗЕ связывает ее инициативу с информацией, что за проявленную дерзость (ПОКЛОНСКАЯ проголосовала против пенсионной реформы. Одна из всех единороссов) ее намерены сместить со всех постов в Государственной думе. «Она решила опередить события и заявить, что будет бесстрашно и нелицеприятно бороться с коррупцией. И что, если ее теперь будут снимать она это сможет так выставить, что вот она собралась бороться с коррупцией и поэтому ее решили выставить», – сказал СВАНИДЗЕ.
«Это ее атака против атаки на себя», – уверен он.
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