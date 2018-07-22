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Роскосмос прокомментировал арест сотрудника ЦНИИмаш
22 июля 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Информацию об аресте сотрудника ЦНИИмаш - головного научного института госкорпорации "Роскосмоса"- Виктора Кудрявцева - правда. О нахождении в московском СИЗО "Лефортово" 74-летнего Кудрявцева из подмосковного Королева сообщили ранее правозащитники.
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко подтвердил задержание, арест и следственные действия в отношении сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, - сообщает ТАСС. Никаких деталей об аресте Кудрявцева в госкорпорации не уточнили.
В ЦНИИмаш и Лефортовском суду не комментируют информацию о подозреваемом по делу о госизмене. Делу присвоен гриф "совершенно секретно".
Кудрявцев пожаловался правозащитникам на плохое здоровье.
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