Роскосмос прокомментировал арест сотрудника ЦНИИмаш

Информацию об аресте сотрудника ЦНИИмаш - головного научного института госкорпорации "Роскосмоса"- Виктора Кудрявцева - правда. О нахождении в московском СИЗО "Лефортово" 74-летнего Кудрявцева из подмосковного Королева сообщили ранее правозащитники. В "Лефортово" обнаружен якобы обвиненный по делу об госизмене

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко подтвердил задержание, арест и следственные действия в отношении сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, - сообщает ТАСС. Никаких деталей об аресте Кудрявцева в госкорпорации не уточнили.

В ЦНИИмаш и Лефортовском суду не комментируют информацию о подозреваемом по делу о госизмене. Делу присвоен гриф "совершенно секретно".

Кудрявцев пожаловался правозащитникам на плохое здоровье.