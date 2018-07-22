Опубликован отчет, согласно которому, в России живут сотни тысяч рабов

Международная группа экспертов по борьбе с рабством и торговлей людьми Walk Free Foundation включила в свой отчет по ситуации на рабовладельческом мировом рынке Россию. В отчете Walk Free Foundation говорится, что Россия вошла в группу стран, в которых живут сотни тысяч людей, находящихся в условиях современного рабства. По данным аналитиков, в мире всего насчитывается 40 миллионов человек, которые находятся в подневольном положении.

Россия в рейтинге занимает 64 место. По данным авторов отчета, в нашей стране проживает 794 тысяч рабов. Подразумевается насильственный труд и принуждение женщин к замужеству.

Больше всего рабство распространено среди населения Северной Кореи, Эритреи, Бурунди. России в этой десятке нет. А исходя из количества, список лидеров выглядит иначе – Иран, Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Конго, Филиппины, Северная Корея, Конго и Россия являются странами, суммарно в которых живет 60% современных рабов.