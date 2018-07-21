Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 году

Стало известно, когда и по сколько дней россияне будут отдыхать в следующем году. Минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в связи с праздниками на правовом портале.

Совпадающие с праздничными днями выходные 5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая 2019 года. Выпадающий в 2019 году на субботу праздник 23 февраля будет перенесен на 10 мая. Отмечается, что перенос выходных учитывает интересы граждан по созданию условий для полноценного отдыха.

Итого, в 2019 году россияне будут отдыхать следующим образом. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Далее – с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября. В Минтруде считают, что такая компоновка выходных будет способствовать рациональному планированию рабочего времени.

Ранее стало известно, что россиянам планируют добавить еще один оплачиваемый выходной, воспользоваться которым можно будет один раз в три года для прохождения диспансеризации, сообщает Lenta.ru.