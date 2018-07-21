Москвичей сегодня ждет теплая погода с грозами

Сегодня, 21 июля, в Москве синоптики прогнозируют теплую и влажную погоду. Температура поднимется выше климатической нормы. Местами пройдут ливневые дожди с грозами.

«В субботу, 21 июля, погоду в столичном регионе продолжит формировать обширный и малоподвижный циклонический вихрь. В Москве и по области облачно с прояснениями. Местами пройдут ливневые дожди с грозами», - сообщают синоптики.

Сегодня в Москве будет +25-27 градусов. Синоптики отмечают, что это на 4-5 градусов выше климатической нормы июля. По области +23-28 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. При грозах возможны порывы ветра. Атмосферное давление пониженное – 742 мм рт ст, сообщает РИА Новости.