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Москвичей сегодня ждет теплая погода с грозами
21 июля 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 21 июля, в Москве синоптики прогнозируют теплую и влажную погоду. Температура поднимется выше климатической нормы. Местами пройдут ливневые дожди с грозами.
«В субботу, 21 июля, погоду в столичном регионе продолжит формировать обширный и малоподвижный циклонический вихрь. В Москве и по области облачно с прояснениями. Местами пройдут ливневые дожди с грозами», - сообщают синоптики.
Сегодня в Москве будет +25-27 градусов. Синоптики отмечают, что это на 4-5 градусов выше климатической нормы июля. По области +23-28 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. При грозах возможны порывы ветра. Атмосферное давление пониженное – 742 мм рт ст, сообщает РИА Новости.
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