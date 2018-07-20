Более 2 тыс. волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

Свыше двух тысяч волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, сообщил на брифинге в пятницу, 20 июля, глава предвыборного штаба Собянина, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.



"Число наших волонтёров продолжает расти, у нас было 7 тысяч, сейчас 10 300 волонтёров", - сказал Ремчуков.



Волонтёры продолжают собирать наказы горожан, вылавливают проблемы, которые действующие власти стараются решать. На данный момент добровольцами избирательного штаба С.Собянина собрано более 6 тыс. наказов.



Напомним, что Сергей Собянин является одним из четырёх кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будет сформирована на основе наказов и пожеланий москвичей.

Ранее мы сообщали, что на все избирательные участки Москвы и 209 пунктов голосования в Московской, Тульскрй, Калужской, Владимирской областей будут направлены общественные наблюдатели.