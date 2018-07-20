ФСБ предложила признать бурых медведей стратегическим ресурсом

Правительство России готовится внести правки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Из проекта постановления следует, что в него предлагается внести популяции бурых и гималайских медведей.

Проект постановления был разработан в ФСБ. Особые меры правовой защиты медведей нужны из-за их популярности на нелегальных зарубежных рынках. В дальнейшем за их контрабанду будет действовать наказание, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ, как контрабанду оружия или культурных ценностей, передает ТАСС. Статья предусматривает максимальный срок до 12 лет заключения со штрафом в размере до 1 млн рублей.