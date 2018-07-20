Черника и авокадо - самые полезные продукты для работы мозга

Медики считают ягоды очень полезной едой для организма человека. Особенно важно правильно выбирать продукты, способствующие хорошей работе мозга. Черника и авокадо в рационе человека помогают на долгие годы сохранить работоспособность и память.

Антиоксиданты, содержащися в этой лесной ягоде, защищают от болезни Альцгеймера.

Вкус экзотического фрукта авокадо пока знают не многие наши соотечественники. Но медики советуют попробовать авокадо.

Вещества, содержащиеся в авокадо, снижают уровень холестерина в крови. Как известно, плохой холестерин нарушает кровоснабжение мозга, что грозит инсультом. Авокадо содержит большое количество натуральных антиоксидантов, среди которых - глютадион, полезных растительных жиров, витамин Е и микроэлементы, в том числе калий. Авокадо почти не содержит сахар, но достаточно калорийный фрукт.

Авокадо отличается специфическим вкусом - напоминает сочетание сливочного масла и листьев салата. Важно правильно выбрать этот фрукм в магазине. Он должен быть немного мягким, без черных пятен на кожице.

Можно делать бутерброды с мякотью авокадо или добавлять его в салаты.