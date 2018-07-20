В Крыму создадут две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией

Совет министров Крыма постановил создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией территории, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.

Такие зоны создаются на территориях объектов культурного наследия Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника в граница Керчи и Ленинского района, а также на территории набережно имени Терешковой в Евпатории.

Напомним, что в июле прошлого года Государственный совет Крыма принял закон «Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории». На их территории запрещается строительство, а сами зоны создаются на основании заключения архитектурно-градостроительного совета РК.

В ноябре прошлого года Совет министров РК постановил создать такие зоны в Ялте, Судаке, Симферополе, парковых и особо охраняемых природных территориях.