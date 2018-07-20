Задержана руководитель Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в ночь на пятницу, 20 июля, задержали руководителя агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольгу Алейникову. По предварительным данным, к Алейниковой возникли претензии по контракту на услуги во время российско-казахстанского форума транспортной компании. В Челябинске силовики задержали замминистра экономразвития Челябинской области

В Челябинске 19 июля, в четверг, был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Силовики задержали Алейникову в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является Бахаев, - сообщает ТАСС. Ранее в отношении вице-губернатора Руслана Гаттарова и Антона Бахаева была начата доследственная проверка. Об этом начальник УФСБ по региону Юрий Никитин еще на прошлой неделе уведомил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин рассказал, что расследование проходит в том числе на основании фактов, изложенных в акте проверки, которую в декабре 2017 года на предмет эффективности и результативности использования бюджетных средств проводила контрольно-счетная палата региона.

В пресс-службе УФСБ по региону не уточнили, является ли Ольга Алейникова фигурантом дела о хищениях бюджетных средств.