Почту России объединил спорт

18 июля на стадионе «Буревестник» в Москве прошел Всероссийский этап корпоративной спартакиады Почты России. Почтовики соревновались в командных видах спорта: мини-футболе, волейболе и беге-эстафете, а также в индивидуальных дисциплинах: настольном теннисе, беге на 100 и 1000 метров, гиревом спорте и мультиспорте (комплекс упражнений ГТО).

В соревнованиях приняли участие более 260 сотрудников предприятия – победители макрорегиональных этапов состязания. Организаторами спартакиады выступили Почта России и Профсоюз работников связи России.

В настольном теннисе, беге на 100 метров, беге на 1000 метров и мультиспорте был предусмотрен как мужской, так и женский зачет. Победители получили возможность бесплатного отдыха в пансионате «Почтовик» (Геленджик), а также были награждены медалями, дипломами и подарками.

«Мне очень хочется, чтобы Почта России была не только инновационной и клиентоориентированной, но и спортивной. Это очень важно, потому что спорт – это лакмусовая бумажка командного духа компании. А нам на пути нашего развития он нужен очень крепким. Безусловно, спартакиада должна стать ежегодной», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Николай Подгузов сыграл в составе команд по мини-футболу и волейболу аппарата управления предприятием (АУП).

«Спорт объединяет. Единый коллектив Почты России должен работать эффективно, чтобы повышать благосостояние работников почтовой отрасли. Почта России живет, работает и занимается спортом. Здоровый образ жизни будет способствовать улучшению результатов труда»,– отметил председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Самый большой интерес у зрителей и участников спартакиады вызвал турнир по мини-футболу. По сложившейся этим летом футбольной традиции, после упорной борьбы лучшая команда была определена в серии пенальти. По итогам соревнований первое место заняла команда макрорегиона Северный Кавказ. Серебро у команды АУП, а бронза – у макрорегиона Волга-2.

В эстафете самой быстрой и слаженной командой стали спортсмены макрорегиона Северо-Запад.

В волейболе золото завоевала команда макрорегиона Урал, серебро у команды Аппарата управления, а бронза у команды макрорегиона Северный Кавказ.

Самым быстрым на дистанции 100 метров стал Евгений Никулин– главный специалист отдела методологического сопровождения директ-маркетинга Аппарата управления Почты России, а самой быстрой – Татьяна Ефимова –почтальон отделения№192171 Санкт-Петербургского почтамта.

Евгений Никулин признался, что первое место удалось завоевать с большим трудом: «Все соперники – очень достойные. На Почте работает много спортивных ребят. Надеюсь, что такие мероприятия будут проходить на регулярной основе. Спорт – это жизнь, я занимаюсь с детства спортом, и рад, что у нас на Почте есть такие инициативы. Хочу обратиться ко всем, кто не смог поучаствовать, кто не вышел в финал и к тем, кто сегодня поиграл. Без поражений не бывает побед. Продолжайте работать, трудиться, соревноваться, и победы придут».

На дистанции в 1000 метров первым к финишу пришел Игорь Чебунин, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Почты России по логистике. У девушек самой быстрой здесь стала Дарья Оглоблина –ведущий специалист группы по документационному сопровождению и планированию контрактного отдела УФПС Ставропольского края.

В мультиспорте лучшие результаты показали Валерий Кизин, почтальон по сопровождению и обмену почты Тулунского почтамтаи Ксения Гаськова, специалист по кадрам 1 категории Улан-Удэнского почтамта.

В настольном теннисе первое место среди мужчин занял Дмитрий Курбатов, руководитель департамента внутреннего контроля УФПС Ставропольского края, а среди женщин – Анжела Валиева, руководитель секретариата генерального директораПочты России.

В гиревом спорте победил Виктор Гусев –начальник ремонтно-строительного участка Рязанского почтамта.

По итогам почтовой Спартакиады самыми результативными стали сотрудники макрорегиона Северный Кавказ. Они завоевали первое место в общекомандном зачете. В столицу макрорегиона – Ставрополь – отправляется переходящий кубок спартакиады.

«В Москву приехали лучшие спортсмены Почты России со всей страны, и соревнования были очень насыщенные – спартакиада прошла на одном дыхании. Огромное спасибо руководству за организацию мероприятия!» – отметил руководитель департамента внутреннего контроля макрорегиона Северный Кавказ Дмитрий Курбатов.

Все участники единодушно оценили высокий уровень физической подготовки соперников, дружескую атмосферу спортивного праздника и отличную организацию мероприятия в целом.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).