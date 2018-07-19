«Единая Россия»: в основе преобразований пенсионной системы – увеличение выплат

В основе преобразований пенсионной системы, осуществляемой в настоящее время в России, - увеличение размера пенсионных выплат, которые будут проиндексированы выше уровня инфляции. Такое заявление сделал сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский.

Парламентарий добавил, что изменения пенсионной системы пройдут эффективнее при проведении борьбы с дискриминацией по возрасту, в особенности при реализации гражданами своих трудовых прав. Это станет важнейшим элементом создания общества активного долголетия, отметил Боярский.

Ранее в четверг Дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Накануне в парламенте решили продлить срок обсуждения поправок ко второму чтению до 24 сентября.

По словам Сергея Боярского, Госдуме и кабинету министров предстоит провести всеобъемлющую и очень ответственную работу по формированию и внесению корректив. Сторонники «Единой России» также направят свои предложения, собранные на региональных встречах, в думскую фракцию партии.

Одним из таких предложений является обеспечение парламентского контроля практического применения 102-й Конвенции Международной организации труда. Конвенция, ратифицированная Думой сегодня, гласит, что пенсия не может составлять ниже 40% от утраченного заработка, отмечает пресс-служба «Единой России».