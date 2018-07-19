Переедание перед сном может спровоцировать онкологию

Испанские медики пришли к заключению, что поздние приемы пищи - одна из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов организма и впоследствии провоцировать развитие онкологии.

Регулярные переедания перед сном могут привести к возникновению рака молочной железы и простаты. Исследование пациентов-добровольцев основывается на данных о режиме дня и питания.

Оказалось, что у участников, которые ели как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы был ниже на 16%, а риск рака простаты - на 26% по сравнению с теми, кто наедался перед сном, сообщает Ридус.

Самыми здоровыми и менее подверженными риску развития рака оказались люди, которые рано встают и рано ложатся спать. Как правило, «жаворонки» ужинают около 19:00 и около 22:00 отходят ко сну, когда тяжелая пища практически переварилась.

В категорию участников с минимальным риском развития рака также попали приверженцы здорового образа жизни, которые поддерживают здоровую массу тела и не злоупотребляют алкогольными напитками.