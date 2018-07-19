//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Верка Сердючка может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента на Украине
- Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
- Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры
- Актриса Юлия Снигирь удивила смелым фото в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Путин поручил Рогозину развивать космодром "Восточный" и "Ангару"
19 июля 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин поставил ряд задач новой команде госкорпорации "Роскосмос", которую возглавил бывший вице-премьер, курирующий ОПК и космос, Дмитрий Рогозин. На встрече с командой Рогозина Путин заявил о необходимости "Роскосмосу" добиться прорывных успехов в освоении космоса, укрепить свои позиции.
Президент напомнил ключевые задачи, стоящие перед корпорацией. Первое, что сказал Путин, это "предстоит продолжить наращивание орбитальной группировки". "Нужно кардинально повысить качество и надёжность космических аппаратов, средств их выведения, обеспечить создание современной отечественной компонентной базы, чтобы в результате увеличить сроки активного существования наших спутников на орбите", - поставил он задачу номер один.
Далее он обратил внимание на создание ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. Он призвал выполнять все сроки его разработки и начать лётные испытания в 2028 году. "Аналогичное требование и по ракете-носителю среднего класса «Союз-5», которая, по сути, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты", - подчеркнул Путин.
Президент призвал команду "Роскосмоса" активизировать работу "по дальнейшему развитию ракет-носителей семейства «Ангара», в том числе ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5»". Он отметил, что для её пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома Восточный, разворачивать второй этап его строительства, организовать работы по возведению стартового стола для «Ангары». Как подчеркнул Путин, эта ракета имеет огромное значение для поддержания обороноспособности России.
Российский лидер призвал "Роскосмос" не надеется только на бюджетные средства, а заниматься коммерцией, реализовывать свои коммерчески привлекательные проекты.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Эксперт прокомментировал новый закон Израиля о еврейском характере государства
//В мире
//В мире
Вскрыта подготовка киевских силовиков к захвату границы ДНР и ЛНР с Россией
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Путин предупредил о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО
//Политика
Путин заявил о рисках обострения ситуации на востоке Украины
//В мире
Марк Цукерберг: «Россияне действительно старались повлиять на выборы»
//Новости СМИ2
//Общество
Минобороны рассекретило пуски гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал»
//Общество
Подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты арестовали на 2 месяца
//В мире
Обнародован безальтернативный способ прекращения гражданской войны в Донбассе
//Новости Redtram
Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
//Общество
Мировые производители готовятся к выпуску однодневных неремонтопригодных товаров
//Общество
//В мире
Украинский военачальник озвучил планы по вытеснению России из Азовского моря
//Общество
СКР возбудил дело по факту смерти истощенной девочки в Прикамье
//Армия
Опубликовано видео подготовки к работе боевого лазера "Пересвет"
//В мире
Эксперт прокомментировал законопроект о санкциях против «Северного потока — 2
//Общество
Минобороны сообщило о начале производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»
//Общество
//В мире
СМИ: Полиция Великобритании установила подозреваемых в отравлении Скрипалей
//Общество
//В мире
Отказавшиеся разоружаться иностранные наемники Киева взбунтовались в Донбассе