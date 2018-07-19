Владимир Путин поставил ряд задач новой команде госкорпорации "Роскосмос", которую возглавил бывший вице-премьер, курирующий ОПК и космос, Дмитрий Рогозин. На встрече с командой Рогозина Путин заявил о необходимости "Роскосмосу" добиться прорывных успехов в освоении космоса, укрепить свои позиции.

Президент напомнил ключевые задачи, стоящие перед корпорацией. Первое, что сказал Путин, это "предстоит продолжить наращивание орбитальной группировки". "Нужно кардинально повысить качество и надёжность космических аппаратов, средств их выведения, обеспечить создание современной отечественной компонентной базы, чтобы в результате увеличить сроки активного существования наших спутников на орбите", - поставил он задачу номер один.

Далее он обратил внимание на создание ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. Он призвал выполнять все сроки его разработки и начать лётные испытания в 2028 году. "Аналогичное требование и по ракете-носителю среднего класса «Союз-5», которая, по сути, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты", - подчеркнул Путин.

Президент призвал команду "Роскосмоса" активизировать работу "по дальнейшему развитию ракет-носителей семейства «Ангара», в том числе ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5»". Он отметил, что для её пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома Восточный, разворачивать второй этап его строительства, организовать работы по возведению стартового стола для «Ангары». Как подчеркнул Путин, эта ракета имеет огромное значение для поддержания обороноспособности России.

Российский лидер призвал "Роскосмос" не надеется только на бюджетные средства, а заниматься коммерцией, реализовывать свои коммерчески привлекательные проекты.