Минобороны сообщило о начале производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»

Министерство обороны РФ сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». По данным оборонного ведомства, оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением.

Известно, что полёт крылатого боевого блока «Авангард» совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Он движется с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз.

Предприятия промышленности приступили к его серийному производству, — передаёт RT.

Комплекс поступит в распоряжение Домбаровского соединения РВСН. По информации военных, там уже «проводится комплекс организационных и технических мероприятий» для принятия комплекса в эксплуатацию.

На Военном совете РВСН вчера были рассмотрены вопросы выполняемых мер по поддержанию технической готовности ракетных комплексов, а также о выполнении работ по перевооружению соединений.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.