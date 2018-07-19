В центре Москвы пробка образовалась сегодня из-за ДТП на Крымском мосту

В центре Москвы большая пробка образовалась сегодня утром из-за дорожно-транспортного происшествия на Крымском мосту. По словам очевидцев, на Крымском мосту в столице столкнулись сразу семь автомобилей, сообщается на сайте телеканала Москва 24.

В результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на полосах с направлением движения в центр. Из-за ДТП перекрыты три полосы движения на мосту. Пострадавшие госпитализированы. На месте продолжают работать оперативные службы. Эвакуаторы убирают побитые машины.

Движение по Крымскому мосту сейчас затруднено в обоих направлениях.