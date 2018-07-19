Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух

Цены на недвижимость в Челябинске сейчас одни из самых низких, поэтому самое время подумать, где купить новое жилье. Более 25 тысяч свежих объявлений о продаже недвижимости вы можете найти на сайте на GorodKvadratov.ru. Также специалисты порекомендовали самые чистые районы для проживания: это Курчатовский, Калининский и Центр.

Курчатовский район

Вместе с Калининским является наиболее протяженным, здесь строятся новые дома и довольно свежий воздух. Детям есть, где погулять и поиграть, однако из дальней части района до центра будет далеко и сложно добираться.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры равна - 1, 587 миллион рублей, двушки - 2, 332 миллиона рублей, трёшки - 3, 148 миллиона рублей.

Центральный район

Самый развитый в плане инфраструктуры, здесь все рядом. Но ценник на квартиры самый высокий, кроме того, новых домов мало, некуда поставить машину и воздух с водой оставляет желать лучшего.

Средний ценник за полуторку достигает 1, 780 миллион рублей, двушка обойдется в 2, 662 миллиона рублей, а трешка - 4, 418 миллиона рублей.

Калининский район

Также длинный район Челябинска, где довольно чистый воздух, но здесь нет парков и мало развлечений для детей. Дома довольно старые, открыты для сквозного проезда. Стоимость квартир также выше среднего: за 1-комнатную придется заплатить 1, 565 миллион рублей, 2-комнатная обойдется в 2, 255 миллионов рублей, трёхкомнатная квартира - 3, 249 миллионарублей.

Фотография олега Каргаполова