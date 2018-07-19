Сотрудника могут уволить в связи с утратой доверия
19 июля 2018, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство труда и социальной защиты может внести поправки в трудовой кодекс РФ. Представители бизнес-сообщества обратились в министерство с предложением внедрить новое основание для увольнения сотрудника — утрата доверия.
Глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак пояснил, что такая норма будет действовать только для госслужащих. Причинами утраты доверия могут быть непредставление сведений о доходах или расходах, нарушение налагаемых запретов (участие в иностранных НКО, наличие счета в зарубежных банках), непринятие мер для урегулирования конфликта интересов и т.д.
«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — ответил Баснак «Известиям».
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