Американцу удалось сфотографировать в небе «красных призраков»

Американцу Полу Смиту удалось снять «красных призраков» в штате Оклахома. Появление спрайтов происходило во время грозы и зрелище это было завораживающим. Автор фотографий заявил, что сначала была большая гроза, и только потом появились спрайты. Однако они были на расстоянии около 50 километров от Земли.

Спрайты или ка их еще называют «красные призраки» – необычные молнии, которые ведут себя крайне нестандартным образом. Мы привыкли, что обычная молния бьет с облаков вниз на землю. Что касается спрайтов, то здесь дело обстоит иначе – они бьют вверх, создавая в небесной сфере потрясающе красивое зрелище.

Впервые спрайты были зафиксированы в 1989 году. Их увидел американский астроном-эксперт Джон Уинклер, который почти полвека проработал в NASA. Увидев эти направленные вертикально вверх молнии, он не поверил собственным глазам. Удивило Уинклера и то, что такой разряд появлялся на необычайно большой, как для обычной молнии, высоте.

Напомним, что природа спрайтов до сегодняшнего дня остается загадкой для ученых. С тех пор, как появились первые доказательства реальности «красных призраков» прошло больше тридцати лет, однако никто из ученых так и не смог изучить столь редкое природное явление, пишет bryansk.kp.ru.