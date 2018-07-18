В ближайшем будущем родители смогут выбирать желаемую внешность своих детей, заранее программируя те или иные черты. Это станет возможным благодаря технологии редактирования генов, которая позволяет ученым внести изменения в молекулу ДНК.

Изначально метод CRISPR использовался для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики рака. Однако теперь британские исследователи не исключают, что его можно применить и для корректировки внешности младенца. «Мы очень долго спорили по этому поводу и сделали вывод, что вмешательство в наследуемый геном не является морально недопустимым", – убежден один из участников проекта.

Он так же считает, что новая технология должна принести пользу человечеству, поскольку сделает людей более уверенными в себе, а значит более успешными, сообщает Mirror. Речь идет о выборе наследственной информации, которая воплотится в ребенке – выборе роста, изменении цвета его волос или глаз.