Рукой подать до юбилея

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300­летия основания Перми в 2023 году.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет­портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания. «В связи с исполняющимся в 2023 году 300­летием основания города Перми постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 300­летия основания города Перми», говорится в указе.

Согласно документу, органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300­летия города.

Предварительная работа по созданию организационного комитета по подготовке мероприятий к празднованию 300­летия города уже началась. В него войдут представители краевых и городских властей, культурного сообщества и общественности. Также неоднократно отмечалось, что важно учесть мнение жителей при подготовке мероприятий к 300­летию Перми.

Оргкомитет займется воплощением в жизнь перечня инфраструктурных проектов, разработкой событийного ряда. Формирование реестра объектов, которые войдут в «список 300», началось заблаговременно. В него вошли, например, городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева. Ранее губернатор края Максим Решетников поддержал инициативу городских властей о реализации программы комплексного развития столицы Прикамья в связи с празднованием ее 300­летия.

– 300-­летие Перми – это не только День города в традиционном понимании, не просто фейерверк, выступление звезд эстрады, спортивные мероприятия. Самое главное – это те объекты, которые должны появиться на территории города к юбилею при объединенных усилиях края и города. Городские власти принимают серьёзное участие в подготовке совместных проектов в рамках празднования юбилея Перми, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Напомним, празднование 295­летия города прошло под слоганом «Без пяти – триста», в рамках подготовки к «большому юбилею». В ночь с 11 на 12 июня в сквере у памятника первооснователю Перми Василию Татищеву были запущены «Часы обратного отсчета», которые показывают время до 300­летия города.