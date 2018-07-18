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Рукой подать до юбилея
18 июля 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300летия основания Перми в 2023 году.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернетпортале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания. «В связи с исполняющимся в 2023 году 300летием основания города Перми постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 300летия основания города Перми», говорится в указе.
Согласно документу, органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300летия города.
Предварительная работа по созданию организационного комитета по подготовке мероприятий к празднованию 300летия города уже началась. В него войдут представители краевых и городских властей, культурного сообщества и общественности. Также неоднократно отмечалось, что важно учесть мнение жителей при подготовке мероприятий к 300летию Перми.
Оргкомитет займется воплощением в жизнь перечня инфраструктурных проектов, разработкой событийного ряда. Формирование реестра объектов, которые войдут в «список 300», началось заблаговременно. В него вошли, например, городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева. Ранее губернатор края Максим Решетников поддержал инициативу городских властей о реализации программы комплексного развития столицы Прикамья в связи с празднованием ее 300летия.
– 300-летие Перми – это не только День города в традиционном понимании, не просто фейерверк, выступление звезд эстрады, спортивные мероприятия. Самое главное – это те объекты, которые должны появиться на территории города к юбилею при объединенных усилиях края и города. Городские власти принимают серьёзное участие в подготовке совместных проектов в рамках празднования юбилея Перми, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Напомним, празднование 295летия города прошло под слоганом «Без пяти – триста», в рамках подготовки к «большому юбилею». В ночь с 11 на 12 июня в сквере у памятника первооснователю Перми Василию Татищеву были запущены «Часы обратного отсчета», которые показывают время до 300летия города.
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