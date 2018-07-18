Путин похвалил Собянина за работу на посту мэра Москвы

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе мэра Москвы Сергея Собянина по формированию комфортного города. Соответствующее заявление президент России сделал на Московском урбанистическом форуме.

Выступая на мероприятии, глава государства отметил, что Собянин на посту градоначальника продемонстрировал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с жителями столицы. На данный момент Москва является настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, задает стандарты развития современных мегаполисов, добавил Владимир Путин. Он обратил внимание собравшихся на то, что за короткий срок в столице РФ произошли очень большие изменения. В настоящее время там формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта.

По словам президента, московские власти планируют продолжить реализацию программы качественной городской среды. Столичный опыт в данной сфере нужно взять на вооружение главам других российских регионов, заметил Путин.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» стартовал во вторник в парке «Зарядье». Участникам мероприятия предстоит обсудить результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий, также они займутся конструированием будущего крупнейших глобальных городов.