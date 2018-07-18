В Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение

Сегодня в Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков, которые могут повлечь вторую волну паводков. Власти Читы призывают жителей соблюдать максимальную осторожность.

Дачникам советуют по возможности покинуть свои участки, находящиеся в низинах и поймах рек. Как сообщает news.ru, паводки не прекращаются с 8 июля.

Вышедшая из берегов река Кия затопила 560 домов в Шилкинском районе, в связи с чем порядка 2 тысяч человек пришлось эвакуировать. Причиненный ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.

На данный момент в Белгороде спасатели устраняют последствия сильных ливней. Дворы и подъезды затоплены водой, автомобили глохнут на дорогах. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды, передает ОТР.