В Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение
18 июля 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков, которые могут повлечь вторую волну паводков. Власти Читы призывают жителей соблюдать максимальную осторожность.
Дачникам советуют по возможности покинуть свои участки, находящиеся в низинах и поймах рек. Как сообщает news.ru, паводки не прекращаются с 8 июля.
Вышедшая из берегов река Кия затопила 560 домов в Шилкинском районе, в связи с чем порядка 2 тысяч человек пришлось эвакуировать. Причиненный ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.
На данный момент в Белгороде спасатели устраняют последствия сильных ливней. Дворы и подъезды затоплены водой, автомобили глохнут на дорогах. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды, передает ОТР.
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