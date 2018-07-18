Через 15 лет мир останется без интернета

Пользователей Сети в обозримом будущем ждет катастрофа. Ученые прогнозируют исчезновение интернета чуть более, чем через десяток лет. Американские ученые из университета в Висконсине изучили схему оптоволоконных кабелей, проложенных на дне океана, и сопоставили ее с данными о повышении уровня моря. Результаты оказались крайне неутешительными.

По самым оптимистичным подсчетам, интернету осталось жить не больше 15 лет. «Мы ожидали, что нечто подобное произойдет через 50 лет, но у нас нет этого времени", – отметил профессор отделения информатики Пол Барфорд.

Дело в том, что у трансокеанических оптоволоконных кабелей есть посадочные площадки. Они-то и уйдут в скором времени под воду, поскольку из-за изменения климата море все быстрее наступает на сушу. По прогнозам ученых, в ближайшие 15 лет под водой окажутся около двух тысяч магистральных и четыре тысячи подземных километров оптоволоконных кабелей, которые хоть и водостойкие, но не водонепроницаемые. Кроме того, соленая вода способна нанести им непоправимый ущерб.

По мнению экспертов, первыми пострадает оборудование в Сиэтле, Майами и Нью-Йорке. Оптоволоконные кабели прокладывали 20-25 лет назад, когда человечество абсолютно не знало, с какими ситуациями придется столкнуться из-за изменения климата. Данные аналитических прогнозов пока получены только для США, но, по мнению ученых, проблема будет актуальной и для других стран, пишут Дни.ру.