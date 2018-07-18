В Крыму над акваторией Черного моря было замечено два сильных смерча

Накануне над акваторией Черного моря было замечено сразу два сильных смерча недалеко от Сочи. Также свидетелями смерча стали и жители Крыма, пишут "Аргументы недели-Крым".

Смерчи в районе Сочи сняли моряки на рыболовном судне, находившемся в нескольких сотнях метров от редкого природного явления. В конце видеозаписи рыбак замечает еще один смерч неподалеку.

«Самое жуткое то, что его скорость в сто раз больше скорости судна и он движется на тебя. Если накроет – последствия непредсказуемы, от просто беспорядка на палубе до поломок и даже затопления!», – написал автор видео, отметив, что рыбаков никто не оповещал об угрозе смерчей.

Также моряк рассказал, что примерно в 400 метрах от судна смерч начал распадаться и быстро испарился.

В комментариях к опубликованной в соцсетях видеозаписи одна из жительниц Крыма сообщила о том, что видела подобный смерч в курортном поселке Николаевка Симферопольского района.

«В Азовском море такое часто видел в этот период времени», – написал другой пользователь.