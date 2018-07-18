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В Крыму над акваторией Черного моря было замечено два сильных смерча
18 июля 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне над акваторией Черного моря было замечено сразу два сильных смерча недалеко от Сочи. Также свидетелями смерча стали и жители Крыма, пишут "Аргументы недели-Крым".
Смерчи в районе Сочи сняли моряки на рыболовном судне, находившемся в нескольких сотнях метров от редкого природного явления. В конце видеозаписи рыбак замечает еще один смерч неподалеку.
«Самое жуткое то, что его скорость в сто раз больше скорости судна и он движется на тебя. Если накроет – последствия непредсказуемы, от просто беспорядка на палубе до поломок и даже затопления!», – написал автор видео, отметив, что рыбаков никто не оповещал об угрозе смерчей.
Также моряк рассказал, что примерно в 400 метрах от судна смерч начал распадаться и быстро испарился.
В комментариях к опубликованной в соцсетях видеозаписи одна из жительниц Крыма сообщила о том, что видела подобный смерч в курортном поселке Николаевка Симферопольского района.
«В Азовском море такое часто видел в этот период времени», – написал другой пользователь.
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