У Керчи неизвестными было повреждено 15 надгробий на мусульманском кладбище

Накануне, 17 июля, в поселке Багерово, что недалеко от Керчи, неизвестными было повреждено около 15 надгробий на местном мусульманском кладбище, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующие фото от жителей поселка опубликовал зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ) Нариман ДЖЕЛЯЛ у себя в Facebook.

«Вандализм на мусульманских кладбищах Крыма не прекращается! Это далеко не первое подобное преступление в Крыму и ни разу виновные не были найдены. Ни до 2014-го, ни после!», – написал он.

По словам ДЖЕЛЯЛА, посельчане уже обратились в полицию и поставили в известность местные власти.

Иницидент вызвал волну негодований среди крымских мусульман, в том числе крымских татар в социальных сетях. Многие считают, что произошедшее – дело рук провокаторов.

Как писали «Аргументы недели – Крым» ранее, вандалы изрисовали свастиками забор вокруг Соборной мечети в Белогорске. Также черной краской были испачканы стены самой мечети.







