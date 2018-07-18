Москвичей предупреждают о грозах в среду
18 июля 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупреждают жителей и гостей столицы о грозах и дождях в среду, 18 июля. Согласно последней информации экспертов, в Москве в течение всего дня будет облачная погода с прояснениями.
Температура воздуха в городе будет достигать 26 градусов. Что касается скорости ветра, то она составит 10 метров в секунду, а во время гроз – 17 метров в секунду, передает kp.ru.
Отмечается, что кратковременные дожди обрушатся на Москву лишь во второй половине сегодняшнего дня. Гроз ожидать до обеда также не следует.
Метеорологи предупреждают, что подобная погода сохранится в столице до выходных.
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