Москвичей предупреждают о грозах в среду

Синоптики предупреждают жителей и гостей столицы о грозах и дождях в среду, 18 июля. Согласно последней информации экспертов, в Москве в течение всего дня будет облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха в городе будет достигать 26 градусов. Что касается скорости ветра, то она составит 10 метров в секунду, а во время гроз – 17 метров в секунду, передает kp.ru.

Отмечается, что кратковременные дожди обрушатся на Москву лишь во второй половине сегодняшнего дня. Гроз ожидать до обеда также не следует.

Метеорологи предупреждают, что подобная погода сохранится в столице до выходных.