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Чемпиронат мира закончен. Полицейских отправляли по домам как скот
17 июля 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
В сети разгорается серьезный скандал. Сотрудники полиции, обеспечивавшие безопасность на чемпионате мира по футболу в Сочи, были вынуждены возвращаться домой в нечеловеческих условиях. Рядовому составу пришлось ехать, сидя и лежа прямо на полу в поезде. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП. Сочи» в социальной сети в «ВКонтакте».
Один из подписчиков группы — сотрудник правоохранительных органов, на условиях анонимности рассказал, что в купе сажали по восемь человек, а тем, кому не хватило места, приходилось остаться в проходе. Поезд состоял из 18 вагонов. Около 30 человек остались на перроне. «Несколько раз дергал стоп кран, но машинисту все равно, люди так и остались за бортом. Кто-то ехал в неподобающих условиях, кто-то остался ждать, а ведь дома ждут. Уровень организации на высоте», — написал он. Затем появились фотографии и видеозапись о том, как сотрудники полиции возвращаются с командировки FIFA 2018 из г. Сочи в Краснодар.
Ее прокомментировал представитель Межрегионального профсоюза полицейских Владимир Воронцов. «Вот что за ублюдочное отношение к личному составу? Вы... тыловики и замполиты. Как вам там живется-то с этим? Люди месяц торчали в ПВД, в условиях безумного количества переработок. И вы даже не в состоянии их обеспечить человеческими условиями при организации проезда. Знаете, в утопических мечтах о том, какая должна быть полиция... с тех, кто за все это ответственен нужно срывать погоны перед строем. И чтоб УСБ/ФСБ порылись в их источниках дохода и средствах расхода. Я уверен, там не все так идеально, как они хотят нам представить. Но это лишь мечты. Интересно, кто-нибудь за это понесет ответственность? Или опять уволят снимавших?, - написал Воронцов в паблике «Омбудсмен полиции».
Пока не понятно, среагирует ли как-то на эту информацию МВД, но вот местные полицейские чиновники уже с изрядно вспотели. В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что информация о недостаточном количестве мест не соответствует действительности, а фотографии являются постановочными. «Количество мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава. Более того, в вагонах предусмотрен резерв на 40 посадочных мест», — сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, в региональном ГУ МВД добавили, что по факту публикации материалов уже назначено проведение проверки, которая установит личности сотрудников, распространивших ложные материалы.
Тогда возникает резонный вопрос, если все это ложь и фотографии постановочные, зачем так рьяно давить на опубликовавшие их сообщества и срочно все убирать из Сети.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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