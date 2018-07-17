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В Еманжелинске заканчивают ремонт дороги и коллектора
17 июля 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Еманжелинском городском округе продолжаются работы по ремонту и благоустройству инфраструктуры, которые были инициированы благодаря наказам жителей. В этом им помог депутат Госдумы Анатолий Литовченко.
Так, в поселке Зауральском рабочие заменили порядка 400 метров старой трубы местного коллектора для канализаци, который уже давно не справлялся с потоками воды. Кроме того, специалисты установили и новые колодцы. Старые трубы они решили не перекрывать, а просто построили рядом новый водосток.
- Глава Еманжелинского района Евгений Светлов лично контролировал ход работ, - прокомментировал депутат Госдумы. - Капитальный ремонт сделан качественно и на 2 месяца раньше первоначально установленного срока.
Также дорожные рабочие заканчивают укладку асфальта на центральной улице Еманжелинска - Гагарина. Скоро здесь появятся 550 метров нового покрытия, а также пешеходные дорожки, парковки для машин и газоны. Эту инициативу также предложили жители.
Фото: Фото: Наталия Балабанова
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