В Еманжелинске заканчивают ремонт дороги и коллектора

В Еманжелинском городском округе продолжаются работы по ремонту и благоустройству инфраструктуры, которые были инициированы благодаря наказам жителей. В этом им помог депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Так, в поселке Зауральском рабочие заменили порядка 400 метров старой трубы местного коллектора для канализаци, который уже давно не справлялся с потоками воды. Кроме того, специалисты установили и новые колодцы. Старые трубы они решили не перекрывать, а просто построили рядом новый водосток.

- Глава Еманжелинского района Евгений Светлов лично контролировал ход работ, - прокомментировал депутат Госдумы. - Капитальный ремонт сделан качественно и на 2 месяца раньше первоначально установленного срока.

Также дорожные рабочие заканчивают укладку асфальта на центральной улице Еманжелинска - Гагарина. Скоро здесь появятся 550 метров нового покрытия, а также пешеходные дорожки, парковки для машин и газоны. Эту инициативу также предложили жители.

Фото: Фото: Наталия Балабанова