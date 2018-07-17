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430 тысяч средств реабилитации поступили в Волгоград
17 июля 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
С начала 2018 года Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования заключено 94 государственных контракта на поставку 430 тысяч технических средств реабилитации (ТСР) для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По заключенным контрактам проведены выборочные проверки качества поступивших изделий, которые осматривались на соответствие требованиям, заявленным в техническом задании, демонстрировались их функциональность, проверены наличие сертификатов, сроки годности и общее количество поставленной продукции.
В региональное отделение Фонда с начала года обратилось 13 тысяч инвалидов за обеспечением техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Региональным отделением заключены контракты на сумму свыше 141 млн рублей, закуплено 425238 изделий: кресла-коляски различных модификаций как для взрослых, так и для детей, страдающих ДЦП, трости с УПС, противопролежневые полиуретановые матрацы, сантехнические стулья, в том числе габаритные, абсорбирующее белье и ряд других. В настоящее время исполнено более 7000 заявок на сумму 64,6 млн рублей, в том числе 3000 заявок - на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные средства, на сумму 30,6 млн рублей.
Отметим, обеспечение инвалидов средствами реабилитации носит заявительный характер. Для этого инвалид, либо его законный представитель, подает заявление о предоставлении ТСР и ПОИ в территориальный орган Фонда социального страхования РФ согласно своему месту жительства.
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