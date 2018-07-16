Как сэкономить на оплате ЖКХ в период летних отпусков
16 июля 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Лето-период наиболее длительных отпусков и отсутствия в квартире по причине отдыха загородом или, скажем, на море. Знание постановления правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года поможет сэкономить на оплате ЖКХ посредством перерасчета суммы платежа за вычетом тех дней, когда жильцы не проживали в квартире.
Для того, чтобы коммунальные службы сделали перерасчет в выставляемой сумме квитанции ЖКХ, необходимо учесть следующее:
- в квартире необходимо отсутствовать не менее 5 полных календарных дней;
- если в квартире никто не жил больше 6 месяцев, необходимо обращаться с заявлением о перерасчете каждые полгода;
- перерасчет будет осуществлен только после письменного обращения в управляющую компанию. Подать заявление можно в любое время, но не позднее 30 дней после прошедшего не в квартире отпуска;
- подтверждением отсутствия могут послужить авиа- и железнодорожные билеты, гостевой лист из отеля. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес