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Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил Абинский электрометаллургический завод

16 июля 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил Абинский электрометаллургический завод

В преддверии Дня металлурга, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июля, спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко, а также депутат Государственной Думы Иван Демченко, руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов, глава муниципального образования Абинский район Петр Мироненко посетили Абинский электрометаллургический завод. Гостям предприятия показали полный производственный цикл, начиная от сталеплавильного цеха до цеха готовой продукции.

На сегодняшний день завод является одним из ведущих предприятий черной металлургии юга России. Предприятие занимает площадь, равную 120 гектарам, численность работников превышает 2300 человек, а объём производства только сталеплавильной продукции составляет 1,2 млн. тонн в год. Абинский электрометаллургический завод – один из крупнейших налогоплательщиков края, при этом руководство предприятия уделяет немало внимания развитию города и района, выделяя финансовые средства на строительство социальных объектов.

Главная гордость завода – его коллектив. Благодаря его труду производимая продукция соответствует всем стандартам качества и пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Спикер кубанского парламента поздравил сотрудников предприятия с профессиональным праздником.

- Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев определил промышленность одним из центральных приоритетов, новой точкой роста кубанской экономики. Очень хочется, чтобы предприятия, подобные вашему, создавались во всех зонах края, при участии таких социально ответственных инвесторов как Иван Иванович Демченко. Желаю вам новых достижений в вашем нелегком, но таком нужном Кубани труде. Личного счастья и здоровья вам и вашим семьям, - сказал Юрий Бурлачко.

- Трудно было предположить, что в аграрном крае когда-нибудь появится металлургический завод. Предприятие, безусловно, уникальное. Отчисления во все уровни бюджета составляют порядка четырех миллиардов рублей в год. Такие предприятия позволяют говорить о том, что у края есть дальнейшие перспективы экономического развития. И они связаны, в том числе с промышленным производством, - отметил Юрий Бурлачко.

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