СКР подтвердил подлинность останков семьи Николая II, у РПЦ остались вопросы

Эксперты Следственного комитета подтвердил подлинность останков царской семьи императора Николая II.

Сообщение опубликовано на сайте СКР. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что согласно выводам комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын.

По данным СКР, подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения.

Из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как последний русский император Император Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец – сын.

Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствием повторно исследованы все обстоятельства дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований

Адвокат императорского дома Герман Лукьянов заявил, что выводы экспертов СКР о подлинности останков последнего русского императора Николая II и его семьи очень важны для церковной комиссии. Он подчеркнул, что дело об убийстве царской семьи Романовых было возобновлено в 2015 году по запросу РПЦ, - сообщает РИА Новости. Напомним, царская семья канонизирована, именно поэтому РПЦ интересуется расследованием этого дела.

"Заключение церковной комиссии будет обсуждаться Священным синодом, а окончательное решение огласят на Архиерейском соборе, когда все сомнения будут сняты. Для церкви это очень важный вопрос", — пояснил юрист Герман Лукьянов.