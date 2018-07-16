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СКР подтвердил подлинность останков семьи Николая II, у РПЦ остались вопросы
16 июля 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Следственного комитета подтвердил подлинность останков царской семьи императора Николая II.
Сообщение опубликовано на сайте СКР. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что согласно выводам комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын.
По данным СКР, подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения.
Из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как последний русский император Император Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец – сын.
Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствием повторно исследованы все обстоятельства дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований
Адвокат императорского дома Герман Лукьянов заявил, что выводы экспертов СКР о подлинности останков последнего русского императора Николая II и его семьи очень важны для церковной комиссии. Он подчеркнул, что дело об убийстве царской семьи Романовых было возобновлено в 2015 году по запросу РПЦ, - сообщает РИА Новости. Напомним, царская семья канонизирована, именно поэтому РПЦ интересуется расследованием этого дела.
"Заключение церковной комиссии будет обсуждаться Священным синодом, а окончательное решение огласят на Архиерейском соборе, когда все сомнения будут сняты. Для церкви это очень важный вопрос", — пояснил юрист Герман Лукьянов.
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