Топилин: снижать пенсионный возраст для женщин не предполагается
16 июля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сегодня сообщил, что правительство не собирается вносить поправки в законопроект об увеличении пенсионного возраста для того, чтобы понизить пенсионный возраст для женщин с 63 лет до 60, - передает РИА Новости.
В России значительно выросла продолжительности жизни граждан. Закон о том, что женщины уходят на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60, был принят в прошлом веке. Сейчас половина граждан после выхода на пенсию продолжают работать. И есть женщины, которые рожают в 55 лет.
14 июня Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы. 16 июня законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" передан на рассмотрение в Госдуму. Документ был отправлен в регионы для получения отзывов. Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе уже на этой неделе.
В СМИ появились новости, что женщина повысят пенсионный возраст только до 60 лет. Но Топилин опроверг все предположения: "Не предполагаем никаких таких изменений".
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