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За два месяца по Крымскому мосту проехало более 1 млн машин
16 июля 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
За два месяца с начала движения автотранспорта по мосту через Керченский пролив проехали более миллиона машин, пишут "Аргументы недели-Крым".
Среди них – 11,6 тысячи автобусов. В сторону Крыма было зафиксировано 554 тысячи автомобилей, а в сторону Тамани – больше 470 тысяч, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
Там отметили, что в июле интенсивной движения увеличилась почти на 40 процентов по сравнению июнем. В сутки по мосту в среднем проезжают более 22 тысяч автомобилей. Также поставлен новый рекорд трафика: накануне, 15 июля, на транспортном переходе насчитали 31,5 тысячи машин. Предыдущий рекорд был зафиксирован 10 июня, когда по Крымскому мосту проехали 25,3 тысячи транспортных средств.
Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста было открыто 16 мая. Пока по нему могут ездить только легковушки и пассажирские автобусы, движение для грузовиков обещают открыть осенью. Железнодорожную часть транспортного перехода достроят к концу 2019 года.
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