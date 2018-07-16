//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Светлана Лобода раскрыла необычное имя младшей дочери
- Сергея Шнурова хотят запретить
- Мать внука Марии Шукшиной закрутила новый роман
- Леонид Агутин сегодня отмечает юбилей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//Общество 13+
Курортный сбор начнут взимать с 16 июля в Краснодарском крае
16 июля 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Курорты Краснодарского края - одно из главных российский туристических направлений. Ожидается, что в этом году Кубань посетят 16,2 миллиона человек, - сообщает m24.ru. С 16 июля в Краснодарском крае начинает действовать курортный сбор.
Сбор составит 10 рублей в сутки. Деньги будут собирать только с постояльцев официально зарегистрированных отелей, пансионатов, санаториев. Взимать сбор будут в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Оплатить сбор надо будет в день прибытия отдыхающего.
Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что жители Кубани курортный сбор платить не будут.
От курортного сбора также освобождены малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.
В России пилотный проект по курортному сбору проводят в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму, - сообщает ТАСС.
Краснодарский край подготовился к новому сбору. В отелях отдыхающим объясняли, как будет взиматься сбор.
Деньги, полученные от курортного сбора, направят на развитие туристической инфраструктуры регионов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Спорт
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Поднявшие бунт против ВСУ правосеки начали уничтожать украинских военных
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
Озвучен самый худший для Украины исход переговоров Путина и Трампа
//Новости партнеров
//Политика
В Совфеде считают, что Лондон пытается повлиять на саммит Путина и Трампа
//Общество
Ученые назвали легкий и действенный способ, как предотвратить рак
//Общество
//Общество
Курортный сбор начнут взимать с 16 июля в Краснодарском крае
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
В Госдуме оценили выступление президента Хорватии о контактах с Россией
//Политика
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу на самом деле
//Спорт
Одноразовые стадионы построили в России к Чемпионату мира-2018
//В мире
Помпео сообщил, от кого зависят дальнейшие отношения США и России
//В мире
Совместное заявление по итогам переговоров Путина и Трампа сделано не будет
//В мире
//Футбол
//В мире
Трамп уверен, что его раскритикуют независимо от результатов саммита
//В мире
Венгерский премьер посетовал на сплошной вред от санкций против РФ
//Общество
СКР: проводится проверка после гибели беременной женщины от удара молнии
//В мире
//Спорт
//В мире
//Общество