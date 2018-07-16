Курортный сбор начнут взимать с 16 июля в Краснодарском крае

Курорты Краснодарского края - одно из главных российский туристических направлений. Ожидается, что в этом году Кубань посетят 16,2 миллиона человек, - сообщает m24.ru. С 16 июля в Краснодарском крае начинает действовать курортный сбор.

Сбор составит 10 рублей в сутки. Деньги будут собирать только с постояльцев официально зарегистрированных отелей, пансионатов, санаториев. Взимать сбор будут в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Оплатить сбор надо будет в день прибытия отдыхающего.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что жители Кубани курортный сбор платить не будут.

От курортного сбора также освобождены малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

В России пилотный проект по курортному сбору проводят в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму, - сообщает ТАСС.

Краснодарский край подготовился к новому сбору. В отелях отдыхающим объясняли, как будет взиматься сбор.

Деньги, полученные от курортного сбора, направят на развитие туристической инфраструктуры регионов.