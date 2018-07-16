Москвичей предупредили о жаре и грозах

Сотрудники Гидрометцентра предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, 16 июля. Согласно последней информации синоптиков, на город местами обрушатся дожди и грозы.

Температура воздуха в первый день недели составит 31 градус по Цельсию, что выше климатической нормы для данного месяца на 5-6 градусов. Порывы ветра во время гроз могут достигать 15 метров в секунду. Метеорологи отмечают, что погода сегодня будет облачной, но с прояснениями, а атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, передает "Экономика сегодня".

В ночь на вторник, 17 июля, в столице станет чуть холоднее – столбики термометров опустятся до 20-18 градусов.